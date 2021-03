Osimhen, l'amico a CN24: "La verità sullo scontro con Mancini: non sono stati mesi facili per Victor"

Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 per parlare delle ultime sul Napoli: "Gli ultimi mesi di Victor non sono stati facili. E' tornato in campo segnando anche un gol. Quando va a brutto muso con gli avversari non è una novità, nel senso che è abituato a lottare: lo fa anche con i suoi amici della Nigeria, è un leone che ha tanta voglia di vincere. Sente la responsabilità perchè stato pagato tanto dal Napoli, ma lui vuole diventare re. La spalla di Victor è recuperata al 100%, se gioca è perché è guarito. Mancini? Victor si è innervosito, ha perso le staffe dopo il diniego da parte del difensore sulla durezza degli interventi".