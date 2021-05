Osimhen, l'agente: "Victor è deluso della mancata qualificazione in Champions. Spalletti? Il suo 4-2-3-1 può esaltarlo"

Napoli Calcio - William D'Avila, agente di Victor Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti? Sarà ottimo per la squadra avere un tecnico come lui. Il modulo 4-2-3-1 di Spalletti farà contento Victor. Champions? E' deluso della mancata qualificazione come il resto della squadra e il club. L'Europa League è meno importante ma sempre prestigiosa. Il Napoli avrebbe potuto vincere contro l'Hellas Verona ma non so perchè non è accaduto. Victor? Ora giocherà due gare con la Nazionale e poi andrà un po' in vacanza. Galtier? Non ho mai sentito che possa arrivare al Napoli, so solo che il Lille non lo farà partire volentieri. Quanti gol potrà segnare il prossimo anno? Non lo so, ma sono sicuto che farà bene".