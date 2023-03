Osimhen: "Dedicherò lo scudetto a mia figlia, mi ha cambiato la vita! Se non avessi fatto il calciatore..."

Notizie Napoli calcio - Un anno che ha stravolto e sta stravolgendo la vita di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli è diventato padre ed ora sta trascinando gli azzurri verso il sogno scudetto.

Hailey True, primogenita di Osimhen, è nata a Napoli sette mesi fa «E mi ha cambiato la vita» ammette lo stesso Victor con gli occhi pieni d'orgoglio.nell'intervista al Corriere della Sera:

Dedicherò lo scudetto a mia figlia? «Lei è la mia bimba, un’emozione unica. È la luce della mia vita, la piccola donna alla quale insegnare il valore dell’amore, il rispetto per gli altri, ricchi o poveri che siano, bianchi o neri. Hailey gioirà con me e con tutti i tifosi, lei come noi merita di vedere il Napoli tagliare il traguardo».

Se non avessi fatto il calciatore? «Avrei fatto il medico, come voleva mio padre».