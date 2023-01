Osimhen a Dazn: "Volevamo reagire dopo l'Inter, mi sento leader! Juventus? Tutti possono fare la differenza e sul rigore con Elmas..."

Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Sampdoria-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Osimhen intervista Sampdoria-Napoli 0-2

“Voglio congratularmi con la squadra, abbiamo meritato la vittoria. Contro l’Inter non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma oggi le cose sono migliorate. Sono contento per il gol ma soprattutto per l’atteggiamento della squadra contro una formazione importante come la Sampdoria.

Siparietto con Elmas sul rigore? Ringrazio Spalletti per credere in me. Mi sento un leader ma tutti devono contribuire nello spogliatoio ed essere leader. Dobbiamo continuare così.

Sulla gara contro la Juventus: “Sarà una grande notte contro una grande squadra, ma tutti possono fare la differenza”.