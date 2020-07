Osimhen, il cognato: "Noi familiari lo stiamo convincendo ad andare al Napoli. Anche Gattuso ci ha provato ieri"

Osita Okolo, membro dell’entourage di Osimhen e cognato dello stesso, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen mi ha detto di aver visto una bella città e visto tanta bella gente. Si è concesso anche un po’ di shopping, ora sta decidendo cosa fare ma mi ha confermato che gli piace molto il Napoli. Su di lui ci sono anche altre squadre. Ha poi passato delle belle ore con Gattuso. L’incontro con De Laurentiis potrebbe aiutare la riuscita dell’affare, ma l’ultima decisione spetta al ragazzo. E’ un titano in mezzo al campo, è bravo a fare goal e sa giocare bene il pallone, sa inserirsi anche nelle azioni di manovra. E’ completo come calciatore. Voleva venire in città circa un mese fa, ma ha perso il papà e non ci è riuscito. Il club ha autorizzato il ragazzo per recarsi a Napoli e lui ne ha approfittato. Noi della famiglia stiamo spingendo per Napoli, la nostra è un’opera di convincimento come ha provato a fare anche Gattuso”.