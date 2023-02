Osimhen, il chirurgo che lo ha operato: "Prima o poi dovrà tornare in sala operatoria per questo motivo"

Ultimissime Calcio Napoli- Victor Osimhen capocannoniere, idolo e trascinatore assoluto di questo Napoli. E quella mascherina, rimedio dopo l’intervento per un durissimo infortunio rimediato a Milano, oggi è un simbolo assoluto in città.

Osimhen dovrà rioperarsi in futuro, parla il medico

“Ne provò varie, fu lui a suggerire alcune modifiche”, svela Gianpaolo Tartaro, medico che ha operato l’attaccante nigeriano al volto, intervistato da Il Mattino. E continua a indossarla nonostante, in realtà, non ne abbia più bisogno: “Scaramanzia? Non so. È stata modellata e rimodellata con l’assistenza del giocatore affinché non gli creasse il minimo fastidio. Prima o poi si dovrà pensare di togliere placche e viti che furono applicate dopo il grave incidente”, svela il medico.