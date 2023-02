Osimhen a Dazn: "Volevamo vendicare la gara dell'anno scorso! Sulle richieste di Spalletti ed il paragone con Haaland..."

Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ bello avere la fiducia di compagni e mister. Sono contento di questa vittoria, ci siamo ricordati della sconfitta dell’anno scorso per 3-2 e abbiamo portato a casa altri tre punti in una sfida che non era affatto facile”.

Mi sento tra i bomber migliori d’Europa? Sto disputando una grande stagione, una delle migliori della mia carriera. Haaland sta facendo anche lui grandi cose e bisogna riconoscerglielo, ma io mi sento benissimo e voglio continuare così fino al termine della stagione cercando di fare sempre meglio”.

Sulle richieste di Spalletti: “Lui è il mister ed è esigente, chiede tanto anche in allenamento anche con qualche urlo in più. Noi siamo qui per lavorare e migliorare ed è normale che lui voglia sempre il meglio, noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare sempre di più".

Sulle parole d'elogio di Drogba: "Era il mi idolo da piccolo, quando mi ha fatto i complimenti ho sorriso e per me è una grandissima soddisfazione":