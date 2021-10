Osimhen: "E' il gol più importante della mia carriera, atmosfera incredibile oggi! Continuiamo così"

Ultime notizie calcio Napoli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'atmosfera oggi era incredibile. Era importante vincere, meritavamo i tre punti. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così. Quando ho visto la palla alta, ho capito subito che potevo anticiparlo e che potevo segnare. Ero nervoso, era importante la comunicazione con la panchina perché la partita si stava complicando. Questo è stato il gol più importante della mia carriera, era importantissimo vincere. Preferisco non dire nulla in italiano".