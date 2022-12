Osimhen: "Conservo le mie prime scarpette comprate al mercato, farò capire a mia figlia da dove siamo partiti"

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante nigeriano Victor Osimhen ha rilasciato una lunga e bella intervista al collega Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola. CalcioNapoli24 vi propone alcuni brevi stralci. Il bomber di Lagos parla dei suoi sogni, della sua infanzia, del nuovo ruolo da genitore e soprattutto dalle ambizioni professionali col sogno Scudetto e le voci di mercato.

Ecco un estratto in cui Osimhen parla del suo passato:

Lei è legatissimo al suo passato, non lo rinnega. È vero che conserva ancora le prime scarpe di calcio?

«Sono rovinate ma stanno con me. Me le ha regalate mio fratello Andrew. Le andammo a comprare nel mercato di Yaba. Le conservo per mia figlia: le mostrerò anche queste scarpe quando sarà grande. Per farle capire da dove siamo partiti».