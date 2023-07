Malfitano: "Futuro di Osimhen dipende da lui, ma se vuole restare a Napoli non deve pretendere la clausola"

Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Abbiamo tutti capito il valore e Osimhen, si è parlato spesso di David del Lille come sostituto ma bisognerebbe vedere il suo rendimento in Italia. Credo che il futuro di Osimhen dipenderà soprattutto dalla sua volontà, se vuole restare a Napoli e credere nel progetto non deve pretendere la clausola perché poi sarebbe facile immaginare l’addio nella stagione successiva".