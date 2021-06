Oscar Damiani: "Bravo De Laurentiis, Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani"

Napoli - L'agente Oscar Damiani è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona:

“Calhanoglu all’Inter? Non è assolutamente una perdita per il Milan, ha fatto un europeo mediocre, è un buon giocatore ma niente di eccezionale. In casa rossonera nessuno si strapperà i capelli.

Spalletti? Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e mi dispiace che sia andato via, ma il Napoli e De Laurentiis hanno preso la scelta migliore. Ritengo Spalletti uno dei migliori allenatori italiani che ha fatto bene anche fuori dal nostro paese: è un condottiero che potrà fare molto bene in azzurro”