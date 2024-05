Orsi: "Vi dico perché in fondo ADL ha dubbi su Conte, non è una questione economica"

Calciomercato Napoli - Nando Orsi, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

"Conte al Napoli? Tutti parlano dell'aspetto economico, ma io mi soffermerei anche su quello che dovrà essere l'atteggiamento della squadra durante l'anno. Con il suo arrivo cambierà completamente il modo di giocare e bisognerà capire se ci sono gli elementi adatti in rosa, serve una rivoluzione ma non è nemmeno possibile cambiare 20 giocatori in una sessione di mercato. L'indecisione di ADL forse è dovuta proprio a questo".