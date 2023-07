Orsi: "Rudi Garcia è venuto a Napoli per vincere, non bisogna commettere un errore! Gollini? Lo terrei in azzurro"

Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rudi Garcia è venuto a Napoli per vincere e non per riscaldare la panchina. Bisogna dargli il massimo rispetto perché è un tecnico capace con grande esperienza, non bisogna fare l’errore di paragonarlo all’ultima annata di Spalletti. Il presidente De Laurentiis ha detto di voler lottare per vincere la Champions, quindi mi aspetto un Napoli rinforzato e poi toccherà a Rudi Garcia metterci del suo.

Gollini? Io lo terrei in azzurro, ha fatto bene quando chiamato in causa e si è integrato nel gruppo. Fossi nel Napoli non toccherei il pacchetto dei portieri”.