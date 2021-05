Calcio Napoli - Nando Orsi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è in forma straordinaria. Gattuso ha telecomandato la squadra, ci sta questo 5-1 per la differenza tecnica che si è vista in campo".