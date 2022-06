Orsi: "Meret? Se Spalletti vuole imporsi allora dica a De Laurentiis che non lo vuole"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Meret ha avuto tanta sfortuna tra gli infortuni avuti in questi ultimi tre anni e la presenza di David Ospina che l’ha messo in ombra: uno dei due deve andare via, il Napoli salvaguarderebbe l’investimento se andasse via il colombiano. Non credo sia un gran problema la conferma di Meret, se Spalletti vuole imporsi allora dica a De Laurentiis che non vuole lui e vuole invece un altro. Se rimane Meret e non Ospina, non vedo problemi così grossi. Meret si è fatto male, non è stato bocciato da quattro allenatori”