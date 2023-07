Orsi: "Meluso? Meglio da ds che da calciatore! Scherzo, è la persona giusta e vi spiego perchè"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Livorno Nando Orsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mauro Meluso? Meglio da direttore sportivo che da calciatore, ma aveva ottime qualità e per me è la persona giusta: De Laurentiis ha voluto prendere non un grande nome, ma uno che conoscesse il calcio anche di categorie inferiori, che conosce le scommesse su cui puntare. Meluso è uno di quelli che conosce il calcio cosiddetto minore. Il Napoli resta favorito per lo scudetto, ha cambiato guida tecnica ma Garcia è un allenatore che ha idee vicine a Spalletti ed il Napoli ha preso un mister che ai tempi della Roma ha fatto molto bene: sono convinto che possa dare continuità al progetto iniziato da Spalletti”