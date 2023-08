Notizie Calcio Napoli – L’ex portiere ed opinionista Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati”, in onda su Radio News 24, delle voci arabe che circondano l’ex ct azzurro, Roberto Mancini:

“Mancini ct dell’Arabia Saudita? Non so se ci andrà, ma in generale quando esce una notizia così importante, qualche fondamento di verità forse c'è".