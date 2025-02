Orsi: "L'autogol di Rrahmani? Sbaglia pure Meret"

"Mi aspetto che il Napoli ritrovi il carattere che è una delle qualità di questa squadra da quando c'è Conte in panchina. Il Napoli si è fatto recuperare da Roma e Lazio, dove ha disputato due gare giocando male. Al di là delle assenze e dei cambi, la squadra sembra aver mollato un po' il passo. I gol presi all'ultimo minuto sono in controtendenza rispetto al carattere di Conte. Adesso il Napoli ha la possibilità di battere l'Inter che sta vivendo, proprio come gli azzurri, un momento di scarsa brillantezza. Il Napoli dovrà sfruttare Il fattore casa e non deve assolutamente perdere per continuare a sperare nello scudetto. Sull'autogol di Rrahmani, non ha sbagliato solo il difensore, ma anche Meret nell'interpretazione e nella scelta della posizione. Il difensore non deve mai tirare tra i pali, ma il portiere deve essere posizionato sempre a copertura della porta. I cali nel secondo tempo possono essere attribuibili ad un fattore sia mentale che fisico, stare lassù comporta un dispendio di energie mentali importanti, inoltre la serie A è dura: ogni squadra lotta per qualcosa". Così Nando Orsi a Radio Marte.