Orsi: "Il mercato del Napoli? Ha preso giocatori da Verona e Salernitana. Non mi aspettavo l'andare a Roma per lo 0-0"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere della Lazio Nando Orsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Al Napoli serve una svolta? Mi aspettavo qualcosa di più, non venire a Roma per portare a casa lo 0-0. L’idea di Mazzarri era quella, ma il Napoli ha vinto lo scudetto sei mesi fa e mi aspettavo qualcosa di diverso. Il Napoli di Spalletti non esiste più nonostante gli interpreti siano gli stessi, ieri però poteva avere un approccio differente nell’atteggiamento. Un punto che fa morale, ma per arrivare quarti serve altro. Il mercato del Napoli? Ha preso giocatori dal Verona, dalla Salernitana, forse dall’Udinese: almeno ha dato alternative alla rosa, per la Champions serve altro”