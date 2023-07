Orsi: "Ho esordito con Meluso in Serie A! Scelta alla Giuntoli ma diversa per un aspetto"

Nando Orsi, opinionista Sky ed ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte.

“Con Mauro Meluso abbiamo esordito insieme in serie A, un Lazio-Avellino dell'83 dove lui ha fatto due gol. Lo conosco e l'ho conosciuto da ragazzo; è una persona per bene. L'ho anche visto nel suo percorso da ds e lui è un direttore di campo nel senso che i giocatori li ha sempre osservati per poi scegliere. Meluso ha cominciato dal basso ed ora è arrivato in alto e mi sembra che la scelta del Napoli sia in linea con quella fatta otto anni fa con Giuntoli quando lo prese, sconosciuto, dal Carpi per poi farlo crescere. Il percorso di Meluso, però, è differente da quello di Giuntoli. Mauro è più esperto se consideriamo 8 anni fa come era Giuntoli.

Con Meret e Gollini il Napoli ha sistemato molto bene il reparto porieti. Meret ha dimostrato di meritare la titolarità ed ha fatto un campionato meraviglioso. Gollini è arrivato con grande entusiasmo e nelle partite che ha giocato ha dimostrato di avere grande sicurezza.

Zielinski tra Napoli, Lazio e Arabia? Il polacco si gioca le carte dell'ultimo anno per andare via a scadenza o rinnovare e poi si tratta di un calciatore molto forte. Stiamo parlando di un giocatore che potrebbe essere titolare in squadre molto importanti del panorama europeo. Quindi se rimane è un valore aggiunto. L'importante è capire come rimane, con quale contratto e d'altra parte lui si sta giocando la partita dell'ultimo contratto importante. Quindi non so se rinnoverà o se giocherà ad un anno dalla scadenza”