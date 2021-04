Orsi: "Contro il Crotone partita non semplice, per arrivare in Champions è necessario battere la Juventus"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Nando Orsi, opinionista ed ex portiere.

"Napoli-Crotone? Partita non semplice dal momento in cui il Napoli pensa alla caratura dell'avversario. Il Napoli deve vincere questa partita perché dopo arriva la partita di svolta del campionato. Se vuole conquistare la Champions League bisogna vincere a Torino. Il Napoli senza Ospina, Koulibaly e Demme può comunque farcela contro un Crotone che però, essendo all'ultima spiaggia, avrà motivazioni notevoli. Ora con Cosmi c'è una squadra con più temperamento, non molla mai. Però non è che possa cambiare più di tanto, le qualità della squadra sono quelle. Il Napoli deve mettere subito in chiaro la superiorità. Meret agli Europei? Per me è uno dei più bravi portieri in Italia, dietro solo a Donnarumma. Poi ovvio, non giocando di continuo e non avendo un palcoscenico garantito ci sono meno possibilità. Ma sulle sue qualità non si discute".