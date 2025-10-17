Orsi: “Ciclo di ferro, servono risposte in A e in Champions”

Le Interviste  
Orsi: “Ciclo di ferro, servono risposte in A e in Champions”

Nando Orsi, intervenuto a Radio Marte durante "Forza Napoli Sempre", ha analizzato la sfida tra Napoli e Torino, definendola insidiosa ma cruciale.

Ho visto il Torino contro la Roma e contro la Lazio, è una squadra che ti sporca le giocate, ti fa giocare male, ha calciatori rapidi in attacco, in difesa però tiene poco. La Lazio ha segnato tre gol col Toro, rimontando dal 2-3 nel recupero. Insomma – ha detto l’opinionista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - è una squadra fallibile in fase difensiva, ma sta anche cercando un nuovo equilibrio. Insomma non è una gara semplice, ma il Napoli deve approfittare del big match tra Roma e Inter, puntando ad allungare su una delle due, quantomeno. Tra l’altro l’ambiente granata è un po’ ostile ai calciatori, c’è un po’ di contestazione. Inoltre il Napoli deve imprimere il ritmo giusto al ciclo di ferro che attende la squadra di Conte. Il tecnico è chiamato a dare risposte dovendo affrontare una partita ogni tre giorni e dovendo fare bene sia in serie A che in Champions. In quest’ultima bisogna accelerare dopo il ko di Manchester e la vittoria sofferta contro lo Sporting Lisbona. La suggestione Neymar? Lasciamo perdere, secondo me non farebbe al caso del Napoli, perchè c’è un fattore di corsa ma soprattutto di stimoli. Il brasiliano ha avuto diversi problemi fisici negli ultimi anni, ma non solo. Secondo me gli equilibri del Napoli devono rimanere quelli attuali. Già Conte ha lasciato il 4-3-3 per far coesistere i 4 centrocampisti, se arrivasse pure Neymar, che vorrebbe sempre giocare, sarebbe un problema ulteriore. 6-7 anni fa avrei detto sì, perché è uno che sposta, adesso non mi convince".

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