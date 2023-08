Orsi: "Cajuste ha mostrato qualità e professionalità, serve tempo per arrivare ai livelli di Anguissa"

Nando Orsi è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Napoli è una squadra che vuole fortemente la vittoria continuamente, si è ricominciato dove si è finito lo scorso anno. Cajuste ha mostrato qualità e personalità, deve avere tempo per dimostrare di poter essere un giocatore che può sostituire alla grande Anguissa. Raspadori ha grandissime qualità, il Napoli è una squadra forte in tutte le zone del campo".