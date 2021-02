Calcio Napoli – Nando Orsi, ex portiere ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervallo di Napoli-Benevento. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli sta meritando questa vittoria sia per il gioco prodotto che per l’intenzione di vincere che ha esibito nel primo tempo, rispetto ad un Benevento che si è affacciato nella metà campo avversaria in una sola occasione”.