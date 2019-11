Orsato: "Il VAR aiuta gli arbitri in tutto. Razzismo? Non se ne può più"

Daniele Orsato, tra gli arbitri più importanti del calcio italiano, ha parlato dal palco dopo aver ricevuto il Premio Maestrelli a Montecatini, come riporta Tuttomercatoweb: "Abbiamo cercato di fare sempre del nostro meglio e dove abbiamo sbagliato lo abbiamo sempre ammesso. Cercheremo di lavorare sempre meglio, non solo sul fallo di mano che è quello che ci crea più problemi. Per fortuna ci aiuta la VAR".

I calciatori chiedono una propria rappresentanza in sala VAR, cosa ne pensano gli arbitri?

"Se ci fossero delle aggiunte per aiutarci, sarebbe meglio. Se l'aggiunta di calciatori o altro, bene lo stesso. Noi arbitri siamo gli unici a non essere contrari. Noi siamo dalla parte di ciò che può darci una mano".

Platini ha dichiarato che la VAR è una cagata, lei come ha reagito a queste parole?

"Io non sto a giudicare. Io parlo per esperienza: la VAR è uno strumento che aiuta noi arbitri. E' in dubbio che l'episodio che determina una gara, può essere non visto e invece oggi non è più così. Gli arbitri con il VAR sono ancora più forti. Se qualcuno pensa però che con il VAR non si sbaglia più, non capisce.

Cosa pensa dei giudizi che vengono dati sul VAR e sul suo utilizzo?

"E' uno strumento nuovo e come a tutte le cose nuove serve tempo per abituarsi. I giudizi sono troppo affrettati. In Italia non abbiamo pazienza. Come i club aspettano i giovani, anche il calcio deve avere la pazienza di aspettare gli arbitri dopo questa novità".

La "chiamata" del VAR è una cosa che può funzionare?

"Io voglio solo dire che non decidiamo noi arbitri. Decideranno gli organi preposti e se gli allenatori avranno questa possibilità, noi applicheremo soltanto la regola".

Come ha vissuto la sospensione di Romania-Svezia?

"Non se ne può più. Mi è successo anche in Atalanta-Fiorentina e credo che siamo tutti stanchi. In campo l'arbitro non riesce a distinguere i cori. Sentire un calciatore che vuole andare via per razzismo è frustrante. Devono arrivare dei segnali forti perché siamo stufi di quanto sta accadendo".