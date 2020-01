Orrico durissimo: "Di Sarri in questa Juventus non si vede niente, ha tanti problemi..."

Ultimissime calcio Napoli – Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato a Sky Sport, nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il male della Juventus nasce a centrocampo: Pjanic e Matuidi sono forti ma insieme formano un giocatore perché uno ragiona e l’altro corre. Non ci sono calciatori completi. Di Sarri in questa Juventus non vedo niente se non qualche passaggino… Ha tanti problemi Sarri: deve trasformare una squadra pragmatica sulla base del suo senso estetico. Deve rassegnarsi a fare pragmatismo”.