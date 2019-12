Orrico: "De Laurentiis tolga le multe, darebbe un segnale forte a tutti. Ancelotti? E' troppo tranquillo, non ha capito la gravità della situazione"

Ultime calcio Napoli - Corrado Orrico ha parlato ai microfoni de Il Mattino della situazione della SSC Napoli:

Che idea si è fatto su quello che sta succedendo a Napoli?

«Premessa doverosa: da qui, a quasi mille chilometri di distanza, è difficile giudicare perché so bene che certe cose si possono capire solo quando vivi da vicino lo spogliatoio. Per quello che sto vedendo da qui tutto quello che sta succedendo a Napoli va contro ogni logica».

Cosa dovrebbe fare Ancelotti?

«Da buon capociurma dovrebbe entrare dentro ai problemi con la squadra e anche individualmente perché ci sono giocatori che non rendono al loro livello».



Facciamo un passo indietro: diceva anche delle responsabilità da parte del presidente.

«De Laurentiis è partito male già tempo fa dicendo che Mertens e Callejon non dovevano andare in Cina. È stato un intervento che per certi versi ha sconvolto un po' gli equilibri dello spogliatoio».



Cosa farebbe se lei fosse al posto di De Laurentiis?

«Toglierei le multe. Sarebbe un colpo di scena grosso e darebbe una bella dimostrazione di fiducia ai suoi giocatori. Per loro sarebbe uno choc, altro che ritiro. Sarebbe una bella mossa da parte di De Laurentiis, lui poi viene dal cinema che è un mondo simile a quello del calcio. Per quel che riguarda le bastonate, secondo me vanno date singolarmente ai giocatori che ritieni responsabili, non a tutta la squadra».