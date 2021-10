Ordine: "Vaccino calciatori? Deve essere obbligatorio: è una questione di salute pubblica"

Ultime calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista:

"Il caso Rabiot? Difficile esprimersi, bisogna innanzitutto capire con certezza cosa sia successo all’interno del ritiro della Francia e se davvero Rabiot sia No-Vax come si sta dicendo. Il vaccino obbligatorio per i calciatori? L’errore è stato politicizzare una questione che riguarda la salute pubblica. Personalmente, sono favorevole all’obbligatorietà per tutti, non solo per i calciatori".