Ordine sicuro: "Il Napoli può superare il turno contro il Barcellona, solo in un caso!"

Franco Ordine, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari e del sorteggio Champions che ha accoppiato gli azzurri al Barcellona:

"E’ suonata la sveglia in casa Napoli, perché o ci si riprende adesso o mai più. La partita col Cagliari ha indicato quali sono i problemi ancora presenti: la rete subita non è tipica né per gli azzurri né per una squadra di Mazzarri, il fatto che sia guarito Mario Rui è una cosa importante. Il gol di Osimhen è merito del portoghese. Anche il ritorno al gol di Kvara è da sottolineare, lui e Osimhen si sono cercati spesso nel corso della partita. Entrambi rappresentano un tesoro importante per il Napoli. Considerando il terreno perso in precedenza, il Napoli non può più permettersi passi falsi. A cominciare dal match con la Roma.

Sorteggio con il Barcellona? Sarà fondamentale la partita dell’andata per un motivo: gli spagnoli hanno una fragilità complessiva nel difendersi, quindi se la gara del ‘Maradona’ andasse bene si creerebbero le condizioni per superare il turno".