Ordine: "Rigore Bologna? Var da cambiare: servono modifiche, vi spiego"

Franco Ordine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Vanno utilizzati varisti abili e non tutti gli arbitri. Non per forza un arbitro è adatto al Var. Se in campo metti Di Bello, internazionale, e al Var un arbitro giovane, metti un Var con una sorta di complesso nei confronti del collega. Per me vanno fatte modifiche: va creata una squadra di 'varisti' 'che facciano solo questo.