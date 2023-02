Ordine: "Ormai il Napoli va da solo, questo rende tragico il campionato di Milan e Inter"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Dalla partita contro la Roma si è spenta la luce per una serie di ragioni: infortuni, scelte sbagliate, mercato da disastro atomico, i due francesi tornati dal Mondiale perso. Ieri si è giocato con il 5-4-1, obiettivamente una roba senza senso che non ti porta da nessuna parte. Inter rivale scudetto? Sempre che non ricade nella distrazione già successa a gennaio con Monza ed Empoli. Il Napoli va per conto suo ormai, è il motivo che rende tragico il campionato di Milan e Inter".

