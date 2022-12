Ordine: "Non mi aspetto grandi sorprese nella seconda parte del campionato, avrà la meglio chi soffrirà meno infortuni"

Il collega Franco Ordine, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Non mi aspetto grande sorprese alla ripresa della Serie A. Ci sarà un calendario ingolfato e prevarrà chi avrà meno infortuni. Il Milan ha avuto gli infortuni di Maignan e Origi che restringe le possibilità di scelta per Stefano Pioli.

Bisogna vedere il ricorso per riaprire l'inchiesta sulle plusvalenze, ma la questione resta la stessa e non credo possano essere grandi sconvolgimenti in questo senso e non credo venga accolto. Discorso diverso per la questione stipendi che porterebbe al falso in bilancio e che riguarda il secondo filone d'indagine".