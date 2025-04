Ordine: "McTominay? Ottimo giocatore ma non è un fuoriclasse! Ecco quanti punti può fare il Napoli"

Franco Ordine - ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio - ha parlato della partita vinta dal Napoli contro l'Empoli e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa da 11 Televomero:

"Nel prossimo turno si rovescerà la situazione tra Napoli e Inter: gli azzurri giocheranno il sabato, la squadra di Inzaghi la domenica. Può essere uno snodo non dico decisivo, ma molto importante. Sarebbe importantissimo chiudere il sabato sera con un risultato positivo sul campo brianzolo. McTominay? Ottimo giocatore, ma non un fuoriclasse. Conte? Merita solo la lode. Oggi gli mancavano tre elementi cardine, poi ha concluso la partita con Marin, Spinazzola, Ngonge e Billing. Il Napoli oggi è a tre punti dall'Inter, ma ha una rosa superiore a Milan, Juve, Atalanta e Roma? Secondo me ha una squadra migliore solo della Lazio.

Se il Napoli avrebbe potuto essere più in alto con un altro attaccante di livello vicino a Lukaku? Secondo me la carenza dei gol è stata dovuta al periodo degli infortuni, che ha costretto l'allenatore a passare al 3-5-2. Aggiungo, inoltre, che nell'economia delle partite McTominay è una vera seconda punta per il Napoli.

Calendario delle ultime 6 gare? Vincere 5 partite e pareggiarne solo una, in questa fase, sarebbe un risultato straordinario. Monza? Quest'anno è stata adottata una politica di ridimensionamento dei costi, è una squadra che ha difficoltà a fare gol ma che gioca tanto sull'orgoglio. È una squadra che è stata un po' abbandonata dal suo pubblico, si dovrà preparare una gara per dominare fin dall'inizio senza concedersi distrazioni. È una partita trappola, se il Napoli vince ha fatto il suo".