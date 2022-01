Ordine: "L'arbitro Serra? Inadatto tecnicamente e psicologicamente! L'errore può comportare conseguenze gravissime"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Franco Ordine, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“L’errore di Serra in Milan-Spezia può comportare conseguenze gravissime, gli errori non sono uguali tutti tra loro, c’è una scala di gravità. L’arbitro Serra non ne ha azzeccata nessuna, è inadatto dal punto di vista tecnico: è allarmante però che sia inadatto dal punto di vista psicologico, una volta certi episodi avvenivano nei campionati minori e non avevano una eco mediatica, se capitano in Serie A succede il finimondo e la sua reazione, con Ibrahimovic che lo consola, dimostra la fragilità emotiva della persona e l’incapacità di riuscire a sostenere le pressioni e le tensioni di una partita. La credibilità di Serra è scesa con questo errore”