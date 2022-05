Ordine: "Il crollo del Napoli è dovuto a due aspetti"

Franco Ordine è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Crollo del Napoli? Due motivi alla base del crollo. Primo, l'ambiente non è ancora riuscito a dominare la pressione della città. Secondo, le caratteristiche di questa squadra come dimostrano i numeri denunciano una incapacità di giocare contro squadre super schierate. Mi ha colpito la sconfitta con al Fiorentina che di solito gioca aperto e ti lascio giocare: lì mi sarei aspettato che il Napoli ne approfittasse. Non avrei mai immaginato il clamoroso di Empoli.