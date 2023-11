Ordine: "Ecco cosa voleva dire Kvaratskhelia con quel bacio a Mazzarri"

Franco Ordine, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e della partita che gli azzurri giocheranno in Champions League contro il Real Madrid:

“Bacio di Kvaratskhelia a Mazzarri dopo Atalanta-Napoli? Su questo gesto del georgiano ho una mia chiave di lettura: secondo me ha voluto ringraziare l’allenatore per averlo tenuto in campo tutta la gara e aver creduto in lui.

Cosa mi è piaciuto della partita di Bergamo? Mi hanno convinto le scelte e il tempo delle sostituzioni operate da Mazzarri, uno dei peccati capitali di Rudi Garcia. Ho intuito che conosce le esigenze dei calciatori e le loro caratteristiche.

La squadra più strutturata per vincere? Per me è l’Inter, che ha ricambi in ogni reparto ma una rosa più anziana soprattutto in difesa. Il problema di Mazzarri è che ha poco tempo per lavorare. A differenza dell’anno scorso, a Natale si continuerà a giocare e non ci sarà il tempo sufficiente. Zielinski? Ho un’indiscrezione: c’è stato un colloquio tra l’Inter e gli agenti del calciatore polacco.

Mazzarri non è stata un’intuizione geniale di ADL, ma una necessità. Soltanto il toscano, vista la sua particolare condizione, poteva accettare un contratto di soli 7 mesi.

Real Madrid? Conoscendo la tradizione e la storia degli spagnoli, non credo che verrà concesso nulla al Napoli”.