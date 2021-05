Ordine: "Corsa Champions? Inciderà l'aspetto psicologico! Napoli col braccino corto nel finale"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Ordine, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Corsa Champions? Non ci si poteva aspettare un epilogo più spettacolare, secondo me peserà non soltanto il livello degli ostacoli da superare ma anche l'aspetto psicologico. Sarà come giocare una finale europea ogni turno. Non è la prima volta che il Napoli spreca un matchpoint. Io sarei più preoccupato se il Napoli non avesse creato però. Nel finale poi è venuto un po' il braccino corto, una squadra con più personalità utilizza la propria tecnica per far scorrere il tempo".