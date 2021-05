Ordine: "Calvarese non ne ha azzeccata una! Allegri al Napoli? Ho paura del rapporto con De Laurentiis"

Serie A - Il collega Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Calvarese non ne ha azzeccata nemmeno una e merita 0 in pagella. Ai fini del risultato, l'episodio decisivo è il rigore concesso a Cuadrado in pieno recupero. Anche l'espulsione di Bentancur non c'era, ma è di una gravità diversa. Non è normale che Orsato non arbitri da 3 anni l'Inter. E' un meccanismo che risale agli anni 80. Se il Napoli dovesse perdere Gattuso, sarà un grande rimpianto per tutto l'ambiente Napoli. Se Allegri dovesse venire al Napoli, l'atteggiamento non sarebbe molto diverso da quello di Gattuso. Ho paura del rapporto che si potrebbe instaurare tra i due. Gattuso alla Juventus? Gattuso non accetterà l'offerta che gli è arrivata dalla Fiorentina e credo che i fatti mi stiano dando ragione. A Torino evidentemente hanno valutato il lavoro fatto da Gattuso al Napoli e quello che è riuscito a fare nei momenti in cui non ha avuto i giocatori: a Torino hanno gli occhi aperti"