Ordine a CN24: "Icardi vada di corsa al Napoli. Milan? Una suggestione, ma strada non percorrebile: lui vuole la Juve"

“Il Napoli sta facendo una grande squadra, ma la scelta di Icardi è diversa da quanto si dice. Il punto è il braccio di ferro con l'Inter che non vuole andare alla Juventus mentre lui è quello che vuole. Vuole andare dove dice lui. Milan? Si tratta di una suggestione. C'è stato un periodo nel quale per raggiungere plusvalenze reciproche, Milan e Inter avevano dato vita ad alcuni scambi. L'Inter ha un problema Icardi, il Milan quello di un attaccante e allora si risolverebbero due problemi. Ma difficilmente si farà. Accetterei Napoli al volo".