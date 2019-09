Oppini: "Assurdo parlare di un rosso per Matuidi, è vergognoso!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Oppini, 7Gold:

"Sono diventato juventino a 8 anni, dopo un derby contro il Toro. Anzichè parlare di una partita che rappresenta una svolta per la serie A, sento parlare del fallo di Matuidi che meritava l'espulsione: è assurdo. Il Napoli è la seconda realtà d'Italia da anni, a discapito delle milanesi che arrancano. Gli azzurri sono una squadra importantissima, e parlare sempre di falli è vergognoso. Se la Juve non dovesse vincere lo scudetto, spero lo vinca il Napoli o il Milan, ma non Conte".