Onofri: "Younes è più adatto al gioco della Sampdoria, Politano ha qualità importanti! Petagna ottimo acquisto"

Claudio Onofri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Petagna quando giocava all’Atalanta ha avuto dei miglioramenti nel tempo ma non è mai esplodo definitivamente, aveva un ritardo fisiologico nello spostarsi la palla e tirare. Ha, ovviamente, ancora il tempo di colmare queste lacune e migliorare, tutto sommato un ottimo acquisto. Politano in una piazza come Napoli, con un allenatore come Gattuso, può risolvere molti problemi che lo hanno attanagliato. Lui ha delle qualità tecniche importanti ma non ha avuto riconoscimenti dalla sua carriera. Younes è più adatto alla Sampdoria perché la squadra ha bisogno di un esterno vero adatto al 4-4-2, mentre il Genoa continuerà a giocare nel 3-5-2 ma Younes non va bene per quel modulo. Una delle pecche della Sampdoria è proprio l’assenza di un attaccante che possa risolverti le partite. Dal punto di vista tecnico la Samp è più adatta a giocare contro le grandi squadre, tra lasciando il cappotto preso contro l’Atalanta. Il modo di stare in campo dettato da Ranieri è molto semplice, permette di coprire tutte le zone del campo, difendendo la porta dalle incursioni avversarie”.