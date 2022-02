Onofri: "Napoli-Inter è la partita dell'anno: offrono il calcio più bello d'Italia"

Claudio Onofri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non ci sarà Lozano, ma il Napoli ha tante alternative in attacco. Questa è la partita dell'anno, con il Milan, Napoli e Inter offrono bel calcio e hanno individualità di grande spicco. Mancherà Bastoni, credo giocherà Dimarco in quella posizione, ma la capacità di costruire da dietro, dando palla a Brozovic per poi passare per le palle, è l'arma in più di Inzaghi. Non pensavo che il Napoli potesse essere lì a giocarsi lo scudetto vista la stagione passata. Spalletti ha dato un asset organizzativo di primissimo livello. Dzeko e Osimhen possono essere gli uomini della partita".