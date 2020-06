Onofri: "Lozano è da Napoli, non lo si può bocciare per 5-6 mesi negativi. Su Under..."

Ultimissime calcio Napoli – Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lozano? Dovrà valutare Gattuso se potrà giocare nel suo Napoli. Detto ciò, per me quello che ha fatto in un periodo così negativo come quello vissuto dagli azzurri quest’anno non fa testo. Per me è un giocatore da Napoli, dopo cinque o sei mesi fatti male non si può bocciare un calciatore. Nel 4-3-3 può giocare sia a destra che a sinistra e quindi può essere utile anche per la sua duttilità. Under deve dimostrare tutto il suo valore ma ha contenuti importanti ed a sprazzi si è visto, Boga sta facendo cose importanti. Il turco mi piace molto”.