Onofri: "Koulibaly che giocatore, lo individuai subito come tra i migliori difensori al mondo"

Ultime calcio Napoli - Claudio Onofri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il calcio era tutto più romantico in passato. Non c'è più il senso di appartenenza, ma sei comandato sempre da procuratori e situazioni finanziare, economiche e di bilancio. Ti potevi sentire appartenente alla maglia. Koulibaly? Lo identificai subito, seguivo il calcio belga. Era già un potenziale difensore tra i migliori al mondo. Fece male la prima gara in Champions. Il Napoli cerca calciatori giovani, interessanti, come Kvaratskhelia. ".