Onofri: "Giuntoli il Maradona dello scouting. Cheddira-Napoli? E' indeciso e lo apprezzo..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Onofri, ex calciatore, tra le tante, di Torino e Genoa, ed ex allenatore. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Parere sul possibile approdo di Cheddira al Napoli? "Apprezzo l'indecisione di Walid, poiché vuole rendersi protagonista come mostrato a Bari. È un'anomalia in un calcio dirottato solamente ad un discorso di prestigio o denaro. Una situazione da valutare a seconda della decisione definitiva".

Possibile scudetto per il Napoli per le certezze accumulate? "A Napoli c'è tanta scaramanzia, è difficile parlare di scudetto in questa città... Ma è una squadra stupenda, non solo per le individualità valrozzate da Spalletti, ma anche per il fatto che difficilmente qualcuno può raggiungerla. Ho visto tutte le gare del Napoli, la duttilità nell'esprimere le azioni offensive è impressionante. Fraseggio fantastico, pressing alto soprattutto con un certo Osimhen... Entusiasta anche per Giuntoli, è il Maradona dello scouting. Straordinario come riesce a scovare prospetti sconosciuti, i quali non hanno ancora quell'appeal elevato. Eppure diventano poi calciatori eccezionali, Cristiano sa individuare questi talenti. Alchimia straordinario tra ds, allenatore e giocatori, il Napoli non ha rivali in Italia ed in Europa".

Novità di Spalletti nel modulo 4-2-3-1? "Considerati alcuni numeri, i movimenti determinati in fase difensiva ed offensiva hanno una larghezza di veduta diversa, poiché i calciatori di questa squadra sono consapevoli di cosa fare prima di ricevere il pallone. Ecco che questo è un modulo attuato nel modo migliore, tutte le componenti tentano di sradicare il pallone ed una volta conquistato tutti sanno cosa fare nel modo adeguato. Ci sono interpreti di grande valore al Napoli in queste due fasi. Tutti conoscono il valore di Spalletti, il quale ha distribuito bene i calciatori ingaggiati in estate. Il Napoli è un top team italiano ed europeo".