Onofri: "Gattuso perfetto con la Juve, la sua umiltà fa bene al calcio. Osimhen? Giocatore fortissimo, ecco cosa mi colpisce di lui"

Notizie Napoli calcio. Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha preparato la gara con la Juventus in maniera perfetta. Il movimento laterale e verticale degli azzurri, in fase di pressing, ha inibilito una Juve che mi è parsa non al massimo. Sarri a Napoli giocava in maniera straordinaria, per questo è approdato ai bianconeri anche se i risultati sperati dagli juventini non si sono ancora visti. Tornando a Gattuso posso dire che per lui ho una stima straordinaria, perchè è consapevole di non essere ancora un allenatore completo ma con umiltà sta continuando a migliorare passo dopo passo. Figure come Gattuso possono solo fare il bene del calcio".

Su Gabriel e Osimhen del Lille: "Il primo è un mancino brasiliano molto giovane, con fisico importante ed un piede educato. E' un prospetto che ha maturato anche una discreta esperienza per approdare in Italia. Osimhen invece è davvero fortissimo, ha una mobilità ed una sinuosità nei movimenti incredibile anche senza palla. In questa stagione ha segnato tanti gol, confermando quanto di buono fatto vedere negli anni precedenti. Per lui si parla di una cifra importante, ma guardano età e caratteristiche sarebbe un colpo da fare".