Onofri: "Gattuso ha dato immediatamente carica ma il Napoli è la più grande delusione di Serie A"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Claudio Onofri, allenatore

“Non è facile subentrare in un contesto critico come quello del Napoli. Ho grande stima di Gattuso che vede bene il calcio, cambia in corso d’opera e mi dà l’impressione di essere un allenatore capace. Ha dato immediatamente carica nonostante i primi risultati e la scelta post Ancelotti è stata sicuramente azzeccata. L’assenza di un regista pesava troppo nel 4-3-3: Fabian Ruiz, Allan e Zielinski hanno altre caratteristiche. Con Lobotka, Gattuso può sviluppare un gioco diverso ed esaltare anche le caratteristiche degli altri calciatori in rosa. Il Napoli è la più grossa delusione delle squadre di serie A perché con quei giocatori, non puoi trovarti in questa situazione”.