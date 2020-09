Onofri: "Facevo l'osservatore per il Genoa e notavo sempre e solo un nome nel campionato belga, Kalidou Koulibaly"

Claudio Onofri, ex allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

"Ho una stima enorme per Petagna. Ha sviluppato un grandissimo fiuto del gol di recente. All'inizio era un po' un corpo estraneo in campo, era molto pesante. Ha aumentato la qualità realizzativa. Mi sembra che possa essere, insieme ad Osimhen, un giocatore che può dare davvero tanto al Napoli. Koulibaly? Quando facevo l'osservatore per il Genoa, mi occupavo del campionato belga e di quello della Repubblica Ceca, ed ogni settimana, guardando le partite, sottolineavo sempre un nome: Koulibaly. Era il migliore ogni settimana. Alla fine ci ho preso. Mercato? Il tempo è poco. Il Napoli ha una sua intelaiatura al pronti via, ci sono comunque giocatori importanti come Petagna, Osimhen".