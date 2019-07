Onofri: "Elmas sarebbe un ottimo colpo, è una mezzala vera! Koulibaly e Manolas vanno a 200 km/h, spero nell'arrivo di Lozano: che giocatore..."

Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Rog è un giocatore molto forte, soprattutto rispetto al valore attuale del Genoa. Sulla collocazione tattica, onestamente, nel 3-5-2 di Andreazzoli lo vedo come mezzala e non come regista. Non lo vedo in quella posizione ma potrebbe fare un percorso simile a quello di Paredes: anche l’argentino era nato trequartista, poi ha fatto la mezzala fino a diventare il regista della Nazionale argentina. Al momento, però, lo vedo mezzala. La Serie A sta innalzando il livello. E’ difficiel accorciare il gap con la Juventus ma il Napoli ci sta provando: James, Manolas, si parla di Rodrigo. Anche Elmas: questa è una mezzala vera ed è un ottimo giocatore, non conta l’età. Con Conte all’Inter ed Ancelotti al Napoli ci sono due allenatori che sanno trarre il massimo dalle proprie squadre. Di Lorenzo? Serve la giusta personalità per affrontare il San Paolo e lui è consapevole che dovrà avere queste caratteristiche. Il ragazzo è in gamba, è forte. Sono innamorato del Ghoulam visto prima dell’infortunio: mi auguro di poterlo rivedere a quei livelli! Manolas e Koulibaly è una delle coppie difensive più forti al mondo. Vanno a 200 km/h, puoi permetterti anche di sbagliare perché sono bravissimi a recuperare. Spero nell’arrivo di Lozano, sono innamorato di lui: sarebbe un colpo incredibile. Che giocatore… Mamma mia”.