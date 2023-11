Ultime notizie SSC Napoli - Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo bisogno di vincere in casa dopo tanto tempo, vogliamo questo anche giocando male. E' la vittoria che conta. Problemi in fase difensiva? Serve più energia e attenzione, abbiamo bisogno di questo per giocare come l'anno scorso. Tabù Maradona? Lo sappiamo che non vinciamo in casa da due mesi e vogliamo tornare a farlo".